В Европе выступили против платы за проход через Ормузский пролив

Аль-Ануни: Проход через Ормузский пролив должен осуществляться бесплатно

Проход кораблей через Ормузский пролив должен осуществляться бесплатно. Против платы выступил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас, его слова приводит Le Figaro.

Представитель европейской стороны заявил, что международное право провозглашает свободу судоходства, поэтому Иран не имеет права брать деньги за проход по транспортной артерии, соединяющей Персидский залив с мировыми рынками.

Решение Ирана взимать плату за проход иностранных судов через Ормузский пролив вызвало негодование крупнейших американских нефтекомпаний. Их руководители обратились к госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Подобные меры, по их мнению, не должны быть условиями объявленного ранее двухнедельного перемирия между Ираном и США.

Также против оплаты прохода через пролив выступил глава государственной нефтекомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ADNOC султан Аль-Джабер. Введение платы за безопасный проход иностранных судов и танкеров является неприемлемым, более того, Иран должен компенсировать пострадавшим региональным странам убытки, которые те понесли в ходе ракетных атак Тегерана, заявил он.