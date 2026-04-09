Блогерша повторила популярный тренд в одежде и насмешила подписчиков

Блогерша и врач Маша Никитина из Сеула повторила популярный тренд в одежде и насмешила подписчиков. Ролик появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которую подписаны 494 тысячи человек.

Инфлюэнсерша с никнеймом nikitina_mg решила поддаться модному течению и примерила вещи с объемными плечами. Так, она продемонстрировала молочного цвета платье с упомянутым элементом, а также джинсовую куртку. «У меня в офисе все офигеют, если я так приду», — рассмеялась она.

Пользователи сети поддержали волну шуток по поводу образов Никитиной в комментариях. «Полковнику никто не пишет», «Тот самый майор, который читает мои переписки», «Когда все держится на хрупких женских плечах», «Какой-то майнкрафт», «Я тоже уржалась, пока мерила пиджаки с плечами», «Как для игры в регби», — сравнили они.

Ранее в апреле неожиданный эффект гигиенической помады на губах девушки рассмешил зрителей. Блогерша Ульяна Етоева купила в аптеке гигиеническое средство для ухода за кожей губ и наносила его, не глядя в зеркало.