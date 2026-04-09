Определена связь рациона питания с развитием болезни Альцгеймера

Neurology: Качество растительной диеты влияет на повышение риска деменции

Качество растительной диеты может играть ключевую роль в риске развития деменции, включая болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные более 92 тысяч человек. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

В течение примерно 11 лет ученые наблюдали за участниками со средним возрастом 59 лет и оценивали их рацион с помощью анкет. За время наблюдения деменция была диагностирована у более чем 21 тысячи человек. Анализ показал, что важен не сам факт преобладания растительной пищи, а ее качество.

Оказалось, что люди, придерживавшиеся более качественной растительной диеты — с упором на цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, орехи и бобовые — имели на 7 процентов более низкий риск деменции по сравнению с теми, чье питание было менее сбалансированным. В то же время диета с большим количеством переработанных продуктов, сахара и рафинированных углеводов, даже если она оставалась растительной, была связана с повышением риска.

Дополнительный анализ показал, что изменения рациона со временем также имеют значение. Участники, которые переходили к менее качественной диете, демонстрировали рост риска деменции на 25 процентов, тогда как улучшение питания, напротив, снижало его.

Авторы подчеркивают, что полученные данные указывают на важность не только выбора растительной диеты, но и ее качества для поддержания здоровья мозга.

Ранее ученые выяснили, что высокий уровень витамина D снижает проявления болезни Альцгеймера.