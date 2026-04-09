Пассажир «похлопал» стюардессу и лишился рейса в Китай

Пассажира Malaysia Airlines лишили рейса из-за прикосновений к стюардессе

Пассажир авиакомпании Malaysia Airlines лишился рейса в Китай из-за того, что «похлопал» стюардессу. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

Инцидент произошел 8 апреля во время перелета из Куала-Лумпура, Малайзия, в Пекин. Во время посадки гражданин КНР неподобающим образом прикоснулся к бортпроводнице. Женщина потребовала немедленно аннулировать его посадочный талон. «Я вас слегка похлопал всего два раза, а вы не пускаете меня на борт самолета?» — сказал он члену экипажа.

Стюардесса повторила, что клиент компании не может продолжать полет из-за своего вызывающего поведения. Сотрудники службы безопасности поднялись на борт, но мужчина отказался покидать место. «Это считается сексуальным домогательством? Даже в Сингапуре это не считается сексуальным домогательством», — добавил пассажир.

В итоге китайца силой вывели из салона. В результате инцидента сотрудникам аэропорта пришлось перебронировать места некоторым пассажирам. Вылет воздушного судна задержался на час.

Ранее стюардесса сообщила о нетрезвом коллеге и стала получать угрозы от авиакомпании. По словам женщины, после случая авиакомпания SkyWest начала мстить ей за сигнал.