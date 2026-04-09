09:10, 9 апреля 2026

Переболевшие новым штаммом COVID-19 россияне пожаловались на «спящую» аллергию

Майя Назарова

Фото: Girts Ragelis / Shutterstock / Fotodom

Переболевшие новым штаммом COVID-19 россияне пожаловались на «спящую» аллергию. Соотечественники отметили, что у них появились внезапные реакции на цветение в виде непрекращающегося насморка. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Речь идет о субварианте «Омикрона» — штамме «Stratus». Он сейчас распространен в России. Гиперреактивность слизистых у переболевших проявляется насморком, а также отеком и зудом носа.

Одна из переболевших москвичек призналась, что уже вторую неделю после выздоровления мучается из-за чихания и заложенности носа. Горожанка подчеркнула, что избавиться от проблемы не помогают ни антигистаминные препараты, ни капли для носа. Девушка подчеркнула, что в прошлом никогда не сталкивалась с аллергией.

Специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава России Владимир Чуланов пояснил, что пока нет убедительных научных данных, что «Stratus» может вызывать развитие новых аллергических заболеваний у прежде здоровых людей.

Ранее врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков назвал способы отличить коронавирус от аллергии.

