14:12, 9 апреля 2026

Переход имущества экс-председателя суда в доход России подтвердили

В Краснодаре суд подтвердил изъятие имущества экс-главы Ростовского облсуда
Краснодарский краевой суд подтвердил обращение в доход государства имущества бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и членов ее семьи. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Защита Золотаревой хотела оспорить решение нижестоящей инстанции, однако решение районного суда оставили без изменений. Оно вступило в законную силу.

В доход России отошло имущество ответчиков: квартира, машино-место, автомобиль «Тойота Ленд Крузер», автомобиль «Тойота Альфард». В доход государства также обращено то, что изъяли во время обысков дома и в кабинете Золотаревой: 128 миллионов рублей, почти 28 тысяч евро, а также более 11 тысяч долларов и украшения стоимостью 17 миллионов рублей.

