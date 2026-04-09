Почетного консула Украины уволили из-за откровенных снимков в кокошнике

Марина Совина
Фото: @viktoriiayakimova

Почетного консула Украины в Доминиканской Республике Викторию Якимову уволили из-за откровенных фото и снимков в кокошнике, пишет военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, Якимова продержалась на должности всего две недели. В МИД Украины заявили, что при отборе кандидата соблюдались действующие правила. Проверка публичной деятельности Якимовой, включая согласование с профильными органами, не выявила препятствий для ее назначения. Тем не менее, после всплеска критики она все же была уволена.

Сама Якимова утверждала, что работает без зарплаты и имеет право заниматься профессией как современная женщина.

Якимова родилась в Одессе, окончила Одесский государственный экономический университет и в настоящее время работает в компании по разработке программного обеспечения для логистических компаний V-tersolutions. Однако ранее девушка долгое время работала в модельном бизнесе и принимала участие в съемках откровенного характера.

