Подростка арестовали за издевательства над маленьким аллигатором

В США подростка арестовали за издевательства над детенышем аллигатора

В штате Флорида, США, 14-летний мальчик издевался над маленьким аллигатором и оказался за решеткой. Об этом сообщает WTAE.

Как стало известно полиции, подросток поймал детеныша аллигатора на рыбалке с друзьями. Он сфотографировался с ним и выпустил его обратно в воду. Тут к причалу подошли другие дети, и подросток решил показать им улов. Он снова поймал маленького аллигатора, схватил его за хвост и стал размахивать им.

Это заметил неравнодушный прохожий и тут же обратился в офис шерифа. Тем временем мальчик положил детеныша на землю и начал его пинать. Когда шериф прибыл на место происшествия, подростки еще были там, но аллигатор уже исчез. Его так и не смогли найти, а издевавшегося над ним подростка арестовали.

Мальчика обвиняют в незаконной поимке аллигатора и жестоком обращении с ним. Он находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних.

По словам профессионального ловца рептилий Эйя Джейя Эллиса, пинать маленького аллигатора — это то же самое, что издеваться над щенком. «Я просто не понимаю, зачем так поступать», — высказался он.

Ранее сообщалось, что жительница города Детройт, США, нашла в своем доме страдающего аллигатора, который был питомцем ее покойного сына. Рептилия жила в настолько маленьком террариуме, что не могла двигаться, и долгое время находилась без еды и воды.

