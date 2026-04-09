Россия предложила Азии газ со скидкой 40 процентов

Bloomberg: Россия предлагает странам Азии санкционный СПГ со скидкой 40 %

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, что привело к перебоям в поставках сжиженного природного газа (СПГ), испытывающим трудности азиатским странам начали предлагать купить партии российского производства, которые остаются под американскими санкциями. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По их словам, на прошлой неделе о таких вариантах сообщили малоизвестные посредники из самой России и Китая. Они обещают, что в сопроводительных документах источником СПГ будут названы Оман или Нигерия, а стоимость партии окажется на 40 процентов ниже рыночной.

Агентство не смогло оперативно подтвердить приобретение партий на указанных условиях, однако отмечает, что текущий дефицит существенно повышает интерес к газу из России.

В частности, покупкой может заинтересоваться Бангладеш. В прошлом году страна получила 60 процентов газа из Катара, но теперь вынуждена компенсировать прекращение поставок закупками на спотовом рынке. Также в сложных условиях оказалась Индия, что может усилить ее интерес к поиску более рискованных вариантов.

В отличие от российской нефти, подсанкционный СПГ не получил послаблений после начала операции Израиля и США в Европе. В первую очередь приостановка санкций могла бы помочь проекту «Арктик СПГ-2», который развивает «Новатэк». Компания больше года не могла начать экспорт из-за отсутствия покупателей.

Принимать партии в августе прошлого года согласился Китай. При этом источники утверждали, что для этого российскому поставщику пришлось согласиться на скидку в 30-40 процентов.