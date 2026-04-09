Российская кризисная отрасль попросила спасти компании от вала банкротств

«Ъ»: Лесопромышленники попросили правительство ввести мораторий на банкротство

Лесопромышленные компании обратятся к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой ввести трехлетний мораторий на банкротства для предприятий отрасли. Об этом со ссылкой на проект письма, вынесенного на рассмотрение Архангельской областной думы, сообщает «Коммерсантъ».

В документе говорится, что даже у крупных компаний региона больше нет запаса прочности. Все они работают в минус и уже допускают задолженности по налогам и другим обязательным платежам.

За последние три года их совокупный убыток превысил 15 миллиардов рублей. При этом на поддержку сектора государство выделяет все меньше средств.

В 2023 году компенсация расходов на экспорт составляла 7,6 миллиарда рублей, а в 2026-м — 550 миллионов. Субсидирование отгрузок из портов Северо-Запада остановлено вовсе. Снижение экспортных цен, кратный рост стоимости логистики и увеличение фискальной нагрузки не позволяют ряду предприятий продолжать работу на текущих условиях.

Владелец группы УЛК Владимир Буторин отметил, что лесопромышленная отрасль России «достигла дна». По его словам, если компания не в состоянии уплатить налоги в срок, ей начисляют штраф в размере 20 процентов от долга, а еще 12 процентов она обязана заплатить судебным приставам. В результате такими дополнительными платежами лесопромышленников, и без того находящихся в кризисном положении, просто «добивают».

В связи с этим представители отрасли хотели бы, помимо моратория на банкротства, получить отсрочку не менее чем на три года по уплате налоговых задолженностей и иных обязательных платежей с последующей рассрочкой, а также освобождения от мер по взысканию налогов, сформировавшихся до 1 января 2026 года. Без таких мер, по прогнозу Буторина, до конца года закроется половина предприятий лесопромышленного комплекса.

Вице-президент «Сегежа Групп» Николай Иванов называет вопросы из проекта обращения «критически важными и актуальными для всех лесных регионов России». В то же время он допустил возможности других форм поддержки, в том числе возвращения субсидий на экспорт и установление понижающего коэффициента от железнодорожного тарифа.

Ранее сообщалось, что с российских лесопромышленников решили собрать миллиарды рублей из-за пересчитанной задним числом стоимости аренды лесных участков. Источник, близкий к правительству, указывал, что приоритетной задачей является увеличение доходов бюджета.