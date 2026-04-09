01:05, 9 апреля 2026

Порнозвезда похвалила женщину за отказ встречаться с задающими один вопрос парнями

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
Джессика Стоя. Фото: @stoya

Колумнистка и бывшая порнозвезда Джессика Стоядинович, известная как Стоя, похвалила женщину, которая рассказала, что отказывается встречаться с парнями, задающими один вопрос. Ее историю и ответ Стои опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, она отказывается продолжать общение с мужчинами, которые спрашивают, сколько у нее было половых партнеров. Она уверена: если такой вопрос звучит на первых свиданиях, значит, мужчина будет осуждать женщину.

«Из-за этого я часто быстро отсеиваю людей. Но нужно попрощаться, как только они начинают задавать подобные вопросы. Жаль, если он милый и симпатичный. Но всегда сразу после этого появляются более милые и симпатичные», — добавила автор письма.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Стоядинович похвалила метод читательницы. «Браво и спасибо за индивидуальный подход, который поможет повысить эффективность. (...) В сексе есть и другие значимые вещи, кроме количества партнеров», — написала бывшая порнозвезда.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк назвал ошибочным мнение, что секс без проникновения считается ненастоящим. Об этом он порассуждал в ответе на письмо мужчины, чья жена ни разу не испытывала оргазма от секса.

    Последние новости

    Иран поставил ультиматум США. Тегеран обвиняет американцев в нарушении пунктов мирного плана и требует соблюдать его условия

    В США призвали противостоять Нетаньяху

    При атаке ВСУ на юг России погиб один человек

    Россия обошла Польшу на выборах

    Стало известно о продвижении ВС РФ у Славянска

    Отец Маска после посещения Москвы назвал Россию будущим цивилизованного мира

    ФБР задержало экс-сотрудника Командования спецопераций США

    На Украине начались массовые отключения электроэнергии

    Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в обнажающем грудь топе для журнала

    На Западе спрогнозировали заявления Трампа на встрече с генсеком НАТО

    Все новости
