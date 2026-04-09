Прогноз мировых цен на нефть понизили после перемирия Ирана и США

Goldman Sachs понизил прогноз цены Brent на апрель-июнь до $90 за баррель

Аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков — Goldman Sachs (GS) — понизили свой прогноз цен на второй квартал 2026 года после объявления о двухнедельном перемирии Ирана и США. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно ожиданиям экспертов, средняя цена эталонной североморской марки нефти Brent в апреле-июне составит 90 долларов. Предыдущая оценка подразумевала показатель на уровне 99 долларов. Таким образом, прогноз был понижен на 9 долларов.

Пересмотру подверглась и ориентировочная биржевая стоимость американского сорта West Texas Intermediate (WTI). Если раньше аналитики прогнозировали среднюю цену этой марки на уровне 91 доллара, то теперь — в районе 87 долларов.

Изменение оценки эксперты объяснили улучшением перспектив экспортных потоков энергоносителей с Ближнего Востока через Ормузский пролив, который до этого, на протяжении месяца оставался фактически закрытым для прохода судов из многих стран. С учетом снижения рисков, полагают в GS, уменьшатся и наценки на морскую перевозку нефти.

Ожидать стремительного падения мировых цен на нефть в обозримом будущем не стоит, сходятся во мнении эксперты. Несмотря на объявленное перемирие, перспективы полноценного долгосрочного мира на Ближнем Востоке остаются туманными, отмечал инвестбанкир Евгений Коган. В случае очередной эскалации Ормузский пролив, скорее всего, вновь окажется заблокированным Ираном. С учетом этих рисков более реальным на горизонте ближайших нескольких месяцев видится коридор 80-85 долларов за баррель, констатировал он.