Раскрыт неочевидный фактор снижения уровня сахара в крови

MSSE: Длительность физических нагрузок влияет на контроль сахара в крови

Продолжительность тренировок оказалась важнее их типа и интенсивности для контроля уровня сахара в крови. К такому выводу пришли исследователи, результаты чьей работы опубликованы в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

В исследовании приняли участие 58 взрослых с недавно диагностированным сахарным диабетом 2 типа. В течение 26 недель ученые отслеживали их физическую активность с помощью фитнес-браслетов и анализировали изменения уровня глюкозы и гликированного гемоглобина — ключевого показателя долгосрочного контроля сахара.

Оказалось, что именно длительность занятий сильнее всего связана с улучшением показателей. Ни интенсивность, ни тип тренировок — силовые или аэробные — сами по себе не оказывали значимого влияния. Особенно важную роль длительные тренировки играли в первые недели после начала программы.

По оценкам ученых, увеличение средней продолжительности занятия с 30 до 45 минут связано со снижением уровня гликированного гемоглобина примерно на 0,3 процента. Хотя этот эффект кажется небольшим, при регулярных тренировках он может существенно повлиять на общее состояние здоровья.

Авторы отмечают, что результаты помогают упростить рекомендации для пациентов: вместо сложных схем тренировок достаточно сосредоточиться на увеличении времени активности. По их мнению, формирование привычки к более длительным, но комфортным занятиям может стать одной из самых эффективных стратегий контроля уровня сахара.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень магния вызывает развитие диабетической ретинопатии.