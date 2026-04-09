Силовые структуры
13:03, 9 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыт план готовящихся терактов Украины и Норвегии на российские суда в северных морях

ТАСС: Киев и Норвегия готовят теракты на российские суда в трех морях
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Россия и НАТО:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Украина при содействии военных специалистов ВМС Норвегии готовит террористические атаки на российские суда в трех северных морях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По его словам, Киев и норвежские военные специалисты готовят теракты против российских судов, следующих морскими путями в Баренцевом, Норвежском морях из порта Мурманск и обратно. Для этого в Норвегию приехала группа военнослужащих в составе около 50 человек из 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС Украины. Вместе со специалистами командования сил спецназначения ВМС Норвегии они отрабатывают в Норвежском море вопросы применения подводных БПЛА и надводных комплексов в условиях холодных температур.

Источник агентства отметил, что содействие руководства Норвегии террористической деятельности Украины и предоставление своей национальной территории для подготовки и проведения диверсий на море напрямую втягивает Норвегию и все НАТО в военный конфликт с Россией.

Ранее сообщалось, что Украина до сих пор не получила шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ей передать еще в 2023 году.

