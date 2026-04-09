Раскрыта судьба жестоко расправившегося со сверстником из-за часов российского подростка

На Урале забивший насмерть друга подросток получил 4 года воспитательной колонии

На Урале Белоярский районный суд приговорил жестоко расправившегося со сверстником подростка к четырем годам воспитательной колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

Фигурант — юноша 2009 года рождения. Он признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Как установил суд, осужденный ударил в живот друга, который был на год младше его. В результате мальчик начал задыхаться. Он не выжил.

Все произошло в августе 2025 года. Тогда три друга гуляли на улице. В какой-то момент один из них порвал другому ремешок от часов. Из-за этого владелец аксессуара, занимающийся карате, вспылил и набросился на друга. За мальчика вступился третий подросток, но тут же получил удар в солнечное сплетение, после чего упал.