Раскрыты последствия прорыва дамбы в Дагестане

Географ Идрисов: Прорыв дамбы в Дагестане разрушил часть приречных лесов

Кандидат географических наук Идрис Идрисов раскрыл последствия прорыва дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане. Его слова приводит РИА Новости.

Идрисов заявил, что прорыв дамбы разрушил часть приречных лесов и кустарников. По его мнению, грязевые массы могли закупорить русло реки Дарвагчай у моря и вызвать локальные разливы.

«Нужно провести мониторинг и обеспечить сброс таких водоемов», — призвал географ.

Геджухское водохранилище оказалось переполнено 5 апреля во время обильных осадков. В результате прорвало дамбу, а вода нанесла удар по поселку, где подтопило 260 домов. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что наводнение нанесло ущерб 15,5 тысячи жителям региона..