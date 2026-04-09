10:28, 9 апреля 2026

Раскрыты заработки российских фигуристов

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Петр Гуменник стал лидером по призовым выплатам среди российских фигуристов в сезоне-2025/2026. Заработки раскрыл Forbes.

Спортсмен заработал 11,58 миллиона рублей. Фигурист одержал победы на этапах Гран-при России, чемпионате России, финале Гран-при и шоу-турнире «Русский вызов».

На втором месте Алиса Двоеглазова с 5,57 миллиона рублей, третья — Аделия Петросян с 4,27 миллиона. Далее Марк Кондратюк и Дарья Садкова — по 3,77 миллиона, Александр Степанова с Иваном Букиным — 3,5 миллиона, Евгений Семененко — 3,48 миллиона, Анастасия Мишина с Александром Галлямовым — 3,43 миллиона.

Ранее сообщалось, что Гуменник обошел трехкратного чемпиона мира американца Илью Малинина по заработку. Доходы Малинина составили чуть больше 10 миллионов рублей.

