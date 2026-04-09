08:34, 9 апреля 2026Силовые структуры

Рэпер устроил сауну спецназовцам Росгвардии

Рэпер Macan подарил сауну своей войсковой части ко дню Росгвардии на целом этаже
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Рэпер Андрей Косолапов (Macan), проходящий срочную службу в центре спецназначения «Витязь» в Балашихе, ко Дню Росгвардии подарил финскую сауну своей войсковой части. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В ремонт помещений на целом этаже, где располагались казармы и старая баня, исполнитель вложил более трех миллионов рублей, заработанных от концертов. Рядом с новой финской сауной оборудовали комнату отдыха в стиле лофт, вести видео и фотосъемку здесь строжайше запретили. Парной пользуются, в основном, контрактники перед отправкой в зону СВО. Военные оценили подарок срочника.

Рядовой Косолапов регулярно выступает на мероприятиях Росгвардии. Он поздравлял женщин-военнослужащих с 8 Марта, а недавно спел в Кремлевском дворце на праздновании 10-летия образования ведомства.

