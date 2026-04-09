Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:51, 9 апреля 2026

Россиян начали штрафовать за граффити и парковку с помощью ИИ

Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жителей Центральной России начали штрафовать за граффити, неправильную парковку и незаконную рекламу с помощью ИИ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Для отслеживания нарушений по городам ездит специальный автомобиль с фиксатором и двумя цифровыми камерами. ИИ анализирует сделанные кадры и отыскивает на них припаркованные на контейнерных площадках и газонах машины, теги на стенах зданий и заборах. Обработанную информацию ИИ вносит в базу, откуда о нарушении узнает административная комиссия.

По данным канала, за январь-март 2026 года с помощью этой программы россиян оштрафовали как минимум на миллион рублей. Активнее всего ИИ применяют для фиксации нарушений в Воронеже, Ярославле и Липецке. Воронеж стал лидером по числу штрафов.

Ранее в России предложили начать штрафовать за превышение скорости во время езды на электросамокате. За нарушение хотят обязать платить пять тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok