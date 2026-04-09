Mash: Россиян начали штрафовать за граффити и парковку с помощью ИИ

Жителей Центральной России начали штрафовать за граффити, неправильную парковку и незаконную рекламу с помощью ИИ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Для отслеживания нарушений по городам ездит специальный автомобиль с фиксатором и двумя цифровыми камерами. ИИ анализирует сделанные кадры и отыскивает на них припаркованные на контейнерных площадках и газонах машины, теги на стенах зданий и заборах. Обработанную информацию ИИ вносит в базу, откуда о нарушении узнает административная комиссия.

По данным канала, за январь-март 2026 года с помощью этой программы россиян оштрафовали как минимум на миллион рублей. Активнее всего ИИ применяют для фиксации нарушений в Воронеже, Ярославле и Липецке. Воронеж стал лидером по числу штрафов.

