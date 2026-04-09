05:32, 9 апреля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали безопасное для здоровья количество куличей на Пасху

Нутрициолог Гавловская: Переедание куличами грозит вздутием и упадком сил
Юлия Сычева
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Переедание куличами грозит перенасыщением организма простыми углеводами и лишними калориями, рассказала нутрициолог, специалист по правильному питанию Татьяна Гавловская. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт напомнила, что кулич является традиционной выпечкой русской кухни, без которой не обходится практически ни один стол на Пасху. При этом, напомнила она, когда такое изобилие куличей: с изюмом, цукатами, шоколадом, есть риск перенасытить свой организм простыми углеводами и тысячами лишних калорий.

«Безопасная дневная норма для взрослого активного человека составляет 100-150 граммов такой выпечки. Это та норма, которую организм может переработать без вреда для фигуры и здоровья. Обилие сахара, жиров, добавок, белой муки неблагоприятно сказываются на здоровье абсолютно любого человека, могут вызывать вздутие, сонливость, упадок сил», — рассказала эксперт.

Ранее в РПЦ осудили покупку роскошных куличей за «бешеные деньги». По мнению церкви, верующим стоит подходить к празднику более осознанно.

