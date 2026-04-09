Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:48, 9 апреля 2026

Россиянка описала Германию словами «жить в постоянном ощущении, что за тобой наблюдают»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Россиянка описала Германию словами «жить в постоянном ощущении, что за тобой наблюдают». Впечатлениями своей знакомой по имени Елена, прожившей в стране два года, российская тревел-блогерша Елена Лисейкина поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По словам россиянки, она не смогла привыкнуть к тому, что по воскресеньям в стране не работают магазины, торговые центры и большинство сервисов. «Суббота тоже короткий день, почти все закрывается часа в три-четыре дня», — поделилась героиня материала. Часто на выходных соотечественница сталкивалась с тем, что дома закончился хлеб, или, например, что ребенку нужна какая-то мелочь для школы.

К сортировке мусора она привыкла быстро. «Но одно дело — просто выполнять действие. И совсем другое жить с ощущением, что за тобой наблюдают», — отметила россиянка. Она добавила, что это не преувеличение — соседи в стране действительно друг за другом следят. В настоящее время сортировка мусора стала для нее привычкой, однако чувство напряжения никуда не делось.

Также, по словам Елены, в случае нарушения правил в Германии можно ожидать крупный штраф. Пожаловаться, опять же, могут соседи, и это будет воспринято как нормальная гражданская позиция, а не «стукачество». Уточняется, что особенно эмоционально Елена говорила о доставке. «В Германии это событие. Заказ оформляется заранее, иногда за несколько дней, с указанием даты и временного окна. Которое может быть очень широким. И курьер может опоздать. Или не приехать», — пишет автор блога.

Ранее россиянин побывал в Германии и описал страну фразой «теперь не перееду ни за что». Долгое время он мечтал жить в ФРГ, считая эту страну эталоном порядка, достатка и стабильности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok