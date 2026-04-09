12:11, 9 апреля 2026

Российская судья оказалась состоятельным рантье с 20 домами на миллионы рублей

Глава ВС РФ Краснов направил в ГП материалы об активах судьи Саландиной
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

У судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной нашли активы, не соответствующие задекларированным доходам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда (ВС) России.

Председатель ВС Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру (ГП) материалы в отношении судьи для предъявления ей антикоррупционного иска.

Саландина и ее семья оказались собственниками 21 объекта недвижимости на территории Ивановской области рыночной стоимостью около 40 миллионов рублей, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Проверка выявила, что на нее зарегистрировано четыре объекта недвижимости, на ее супруга — десять жилых домой и земельных участков, на родителей-пенсионеров — еще семь объектов недвижимости.

Источник предположил, что имущество может использоваться в коммерческих целях, однако в декларации о доходах судьи отсутствуют сведения о сдаче недвижимости в аренду.

Вместе с тем с 2023 по 2025 год доход Саландиной составил 7,7 миллиона рублей, ее супруга — 874 тысячи рублей, брата — 2,5 миллиона рублей, а родители получали пенсию по 20 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее сообщалось, что ГП подала иск в суд с требованием обратить в доход государства активы «золотой судьи» Елены Хахалевой и ее родственников.

