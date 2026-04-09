Российские звезды рассказали о выборе цветов перед началом дачного сезона

Российские звезды рассказали о подготовке к дачному сезону. Певицы Юлия Проскурякова и Екатерина Болдышева, а также

актриса Анна Якунина в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказали, кто в их семьях занимается садом, а также поделились планами на лето.

Певица Юлия Проскурякова сообщила, что живет с семьей в загородном доме круглый год. Сейчас у них активно идет подготовка к летнему сезону. «Я ездила и выбирала новые цветы для нашего сада, скатерти, всякие необычные "примочки" для барбекю, свечи», — поделилась она, добавив, что уже в следующие выходные ждет гостей в своем доме.

Певица Екатерина Болдышева сообщила, что на даче у нее много цветов, занимается ими в основном мать мужа Болдышевой, гитариста Алексея Горбашова. «Я не могу сказать, что люблю копаться в земле и сажать цветы, но с большим удовольствием я ими любуюсь!» — поделилась она. Также в преддверии дачного сезона артистка планирует помочь расконсервировать водопровод, протопить дом и баню, убрать на участке весь мусор.

Актриса Анна Якунина, в свою очередь, поделилась, что 15 лет назад купила трехэтажный дом в сосновом лесу, недалеко от Сергиева Посада. Она призналась, что это решение было лучшим вложением денег. При этом огорода на участке нет. Якунина рассказала, что у нее есть помощница, которая ухаживает за садом и стрижет газон. В саду не очень много цветов, зато есть яблони и вишня. В этом году также запланирована посадка нескольких кустовых роз.

Ранее россиян призвали не перекармливать растения удобрениями в период плодоношения. По словам преподавателя кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марины Татаренко, плоды таких растений могут быть опасны для здоровья.