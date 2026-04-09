Рютте оправдался за «папу» Трампа

Рютте заявил, что назвал Трампа папой из-за незнания языка

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оправдался незнанием языка за то, что назвал президента США Дональда Трампа папой. Об этом он рассказал в ходе выступления в Институте президентского фонда Рональда Рейгана.

По его словам, обсуждая недовольство Трампа Израилем и Ираном летом 2025 года, он сказал, что иногда даже папе приходится злиться на своих детей. Генсек подчеркнул, что это не означает, что он называл американского лидера своим папой.

«Но, конечно, у слова "папа" есть особый подтекст. И теперь мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь. Мы можем совершать ошибки, особенно если не являемся носителями языка», — сказал он.

6 апреля Трамп резко высказался о НАТО, заявив, что Штаты не нуждаются в альянсе. Американский лидер подчеркнул, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».