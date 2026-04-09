13:48, 9 апреля 2026

Савичева объяснила свой выбор появиться на публике в грязной одежде

Певица Савичева объяснила грязную одежду на премии «Жара Music Awards» протестом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская певица Юлия Савичева появилась на музыкальной премии «Жара Music Awards» в грязной одежде и объяснила свой выбор. Кадры с мероприятия и комментарий звезды приводит StarHit.

39-летняя артистка предстала перед публикой в черном кожаном плаще, прозрачном мини-платье, колготках и лакированных сапогах на высокой платформе. При этом ее одежда была облита черной краской. Кроме того, визажисты сделали Савичевой макияж с акцентом на черные тени, а стилисты, в свою очередь, обмазали ее волосы грязью.

По словам исполнительницы, ее образ — это перформанс. Им она захотела выразить протест против гламура на красных дорожках. «Все очень боятся показать себя настоящими. Я за то, чтобы человек был в гармонии с собой, принимал себя таким, какой он есть, и показывал это другим людям», — подчеркнула экс-участница «Фабрики звезд».

В мае прошлого года образ Савичевой на музыкальной премии RU TV оценили в сети фразой «за Глюкозой следом?»

