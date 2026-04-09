Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:52, 9 апреля 2026Спорт

Сборная России выиграла во всех матчах группового этапа на Кубке мира по водному поло

Владислав Уткин
Фото: Vladimir Vasiltvich / Shutterstock / Fotodom

Сборная России выиграла во всех матчах группового этапа второго дивизиона Кубка мира по водному поло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне выиграли в третьем матче группового турнира у сборной ЮАР со счетом 31:11. Ранее российская команда одержала две победы над сборными Бразилии со счетом 10:7 и Великобритании (21:9).

Таким образом, сборная России заняла первое место в группе А. Итоговая позиция и соперник по 1/8 финала определятся позднее.

В соревнованиях принимают участие 24 сборные. Победитель получит путевку в элитный дивизион Кубка мира на следующий сезон.

Российские ватерполисты были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с весны 2022-го. 4 ноября 2025-го в организации объявили, что в следующем году представители этого вида спорта из России вернутся на соревнования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok