Сборная России выиграла во всех матчах группового этапа на Кубке мира по водному поло

Сборная России выиграла во всех матчах группового этапа второго дивизиона Кубка мира по водному поло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне выиграли в третьем матче группового турнира у сборной ЮАР со счетом 31:11. Ранее российская команда одержала две победы над сборными Бразилии со счетом 10:7 и Великобритании (21:9).

Таким образом, сборная России заняла первое место в группе А. Итоговая позиция и соперник по 1/8 финала определятся позднее.

В соревнованиях принимают участие 24 сборные. Победитель получит путевку в элитный дивизион Кубка мира на следующий сезон.

Российские ватерполисты были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) с весны 2022-го. 4 ноября 2025-го в организации объявили, что в следующем году представители этого вида спорта из России вернутся на соревнования.