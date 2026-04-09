07:00, 9 апреля 2026

Счастливые пары раскрыли важную деталь об интимной жизни

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Сексотерапевт Кейт Мосс побеседовала со счастливыми парами и выяснила, как часто они занимаются сексом. Важную деталь об их интимной жизни она раскрыла изданию Unilad.

По словам сексотерапевта, не существует универсальной нормы, определяющей успешность отношений. Например, 32-летние партнеры, находящиеся в отношениях восемь лет, могут заниматься сексом один раз в неделю, а иногда и раз в две недели. В другой паре близость происходит не менее четырех раз в неделю, а 32-летнюю Джесси и 46-летнего Стивена устраивает интимная близость раз в месяц.

Материалы по теме:
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020

Эксперт подчеркнула, что все эти варианты допустимы, так как ключевую роль играет не количество, а качество секса. «Интимная жизнь важна, но она не является единственным показателем удовлетворенности отношениями», — отметила Мойл.

Специалистка добавила, что на частоту секса влияют стресс, занятость и бытовые факторы, поэтому она может меняться со временем. При этом счастливые пары чаще ориентируются на комфорт и взаимопонимание, а не на условные стандарты.

Ранее американские сексологи Джастин Лемиллер и Джон Презант раскрыли секрет хорошего орального секса. Они считают, что мужчины ценят не технику, а искреннюю заинтересованность партнерши.

    Последние новости

    В России заявили о возможности получать пенсию более 500 тысяч рублей. Кому она положена?

    В США призвали остановить Трампа

    Кадыров отказался помогать Ирану и объяснил свое решение

    Россиянин сознался в переводе цифровой валюты на экипировку

    Перечислены лучшие кнопочные телефоны

    Россиянин описал обман туристов в Китае словами «был в шоке от изобретательности местных»

    Мужчина опубликовал фото странной пыли и получил совет немедленно переехать

    Минобороны России выпустило сообщение о мощной атаке ВСУ после слов Зеленского о перемирии

    Бывший чиновник Минобороны России выслушал приговор за взятки в 19 миллионов рублей

    ЦБ заявил о возможной паузе в дальнейшем снижении ключевой ставки

    Все новости
