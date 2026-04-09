Счастливые пары раскрыли важную деталь об интимной жизни

Сексотерапевт Кейт Мосс побеседовала со счастливыми парами и выяснила, как часто они занимаются сексом. Важную деталь об их интимной жизни она раскрыла изданию Unilad.

По словам сексотерапевта, не существует универсальной нормы, определяющей успешность отношений. Например, 32-летние партнеры, находящиеся в отношениях восемь лет, могут заниматься сексом один раз в неделю, а иногда и раз в две недели. В другой паре близость происходит не менее четырех раз в неделю, а 32-летнюю Джесси и 46-летнего Стивена устраивает интимная близость раз в месяц.

Эксперт подчеркнула, что все эти варианты допустимы, так как ключевую роль играет не количество, а качество секса. «Интимная жизнь важна, но она не является единственным показателем удовлетворенности отношениями», — отметила Мойл.

Специалистка добавила, что на частоту секса влияют стресс, занятость и бытовые факторы, поэтому она может меняться со временем. При этом счастливые пары чаще ориентируются на комфорт и взаимопонимание, а не на условные стандарты.

