Стало известно о грядущем обмене телами военных России и Украины

12:08, 9 апреля 2026Россия

«Интерфакс»: Россия и Украина проведут обмен телами военнослужащих
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Россия и Украина в четверг, 9 апреля, проведут обмен телами военнослужащих. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской переговорной группе.

«Да», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Каких-либо других подробностей о грядущем обмене на данный момент не приводится.

До этого Россия и Украина обменивались телами в конце февраля. Тогда помощник президента России Владимир Мединский заявил, что процедура прошла в соотношении 1000 к 35.

Помимо того, в начале марта Москва и Киев провели обмен военнопленными. Россия получила 500 солдат, вернув Украине столько же.

