Стало известно о грядущем обмене телами военных России и Украины

Россия и Украина в четверг, 9 апреля, проведут обмен телами военнослужащих. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской переговорной группе.
«Да», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Каких-либо других подробностей о грядущем обмене на данный момент не приводится.
До этого Россия и Украина обменивались телами в конце февраля. Тогда помощник президента России Владимир Мединский заявил, что процедура прошла в соотношении 1000 к 35.
Помимо того, в начале марта Москва и Киев провели обмен военнопленными. Россия получила 500 солдат, вернув Украине столько же.