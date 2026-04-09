Ценности
14:52, 9 апреля 2026

Стилистка показала фото российских звезд без фотошопа и нарвалась на хейт в сети

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)
Алсу, Ева Власова и Севиль Велиева на 9-й музыкальной премии «Жара Music Awards»

Алсу, Ева Власова и Севиль Велиева на 9-й музыкальной премии «Жара Music Awards». Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Стилист Наташа Ветрова показала внешность российских звезд на премии «Жара» без фотошопа и нарвалась на хейт в сети. Ролик, ставший вирусным, был размещен в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом natalivatrova рассказала, что регулярно работает с женщинами, вследствие чего знает об их переживаниях по поводу внешнего вида. «Я вижу то, чего не видит объектив: как вы мучительно выбираете ракурс, пытаетесь спрятать животик и расстраиваетесь из-за неудачно упавшей тени. Посмотрите на звезд — без выставленного света, нужного ракурса и фотошопа они выглядят как обычные люди», — обратила внивмание Ветрова.

Так, Ветрова продемонстрировала снимки певиц Анны Асти, Жасмин, Zivert, Бьянки, Люси Чеботиной, Елки, Кети Топурии, Ольги Бузовой и других. При этом на опубликованных фото на лицах звезд были тени, которые подчеркивали мимические морщины и другие косметические дефекты.

Однако пользователей сети и знаменитостей возмутил такой способ поддержки стилистки.

«Это ужасный ролик, в котором за счет неудач другого пытаются доказать, что с вами все ок. Ребята, вы можете быть "ок", даже если вы не самые красивые, худые и спортивые. Не нужно пытаться из окружения делать костыль для своего эго», «Странный метод поднятия самооценки», «Очень жаль, что вы для охватов и поднятия своей самооценки оскорбляете других женщин, выставляя их в неприглядном виде. Это низко», «Что-то мне подсказывает, что это последний раз, когда вы пришли на премию и на любое другое мероприятие "Жары"», — высказались они.

Ранее в апреле Савичева объяснила свой выбор появиться на публике в грязной одежде. 39-летняя артистка предстала перед публикой в одежде, облитой черной краской.

