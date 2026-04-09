Сырский назвал направление с особенно высокой активностью ВС России

Сырский: На красноармейском направлении активность ВС России особенно высока

На красноармейском (украинское название — покровском) направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) Вооруженные силы (ВС) Россиим сохраняют высокую активность. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram.

«На покровском направлении активность российских войск особенно высока. Совершил очередную рабочую поездку в район ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ. Встретился с командирами 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, штурмовых подразделений», — написал главком ВСУ.

По его словам, за прошлую неделю армия России совершила 260 атак на данном участке фронта.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.