Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:32, 9 апреля 2026

Перечислены лучшие кнопочные телефоны

GizmoСhina выбрало Nokia 3210, HMD Touch 4G и другие лучшие кнопочные телефоны
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: MiNe / Wikimedia

Журналисты издания GizmoСhina назвали лучшие кнопочные телефоны, доступные на мировом рынке в 2026 году. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов, кнопочный телефон может пригодиться пожилому человеку или ребенку, оказаться в качестве дополнительного устройства и помочь избавиться от цифровой зависимости. В списке лучших моделей специалисты перечислили Nokia 110 Power. Девайс может обеспечить автономность до 16 дней в режиме ожидания, имеет встроенный mp3-плеер, FM-радио и поддерживает карты памяти. HMD Touch 4G журналисты назвали гибридом кнопочного телефона и обычного смартфона — он поддерживает Wi-Fi, GPS и может проработать до 30 часов.

Специалисты отметили, что Nokia 2660 Flip возвращает в эпоху складных телефонов. Раскладушка получила два экрана — внутренний и внешний, физические кнопки, съемный аккумулятор и камеру на 0,3 мегапикселя. HMD 102 выделили благодаря компактным размерам, поддержки нескольких языков и наличию съемной батареи емкостью 1000 миллиампер-часов.

JioPhone Prima 2 отметили за пластиковый корпус, имитирующий кожу. Аппарат имеет кнопки, но одновременно может запускать YouTube, Google Assistant и другие приложения. Наконец, переиздание культового Nokia 3210 похвалили за ностальгический дизайн, поддержку 4G и наличие легендарной игры «Змейка».

В начале апреля журналист Android Authority Стивен Шенк заявил, что из-за кризиса мировой экономики рынок Android-смартфонов столкнулся с катастрофой. Он отметил, что производители гаджетов начинают отказываться от инноваций, а цены продолжают расти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о возможности получать пенсию более 500 тысяч рублей. Кому она положена?

    В США призвали остановить Трампа

    Кадыров отказался помогать Ирану и объяснил свое решение

    Россиянин сознался в переводе цифровой валюты на экипировку

    Перечислены лучшие кнопочные телефоны

    Россиянин описал обман туристов в Китае словами «был в шоке от изобретательности местных»

    Мужчина опубликовал фото странной пыли и получил совет немедленно переехать

    Минобороны России выпустило сообщение о мощной атаке ВСУ после слов Зеленского о перемирии

    Бывший чиновник Минобороны России выслушал приговор за взятки в 19 миллионов рублей

    ЦБ заявил о возможной паузе в дальнейшем снижении ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok