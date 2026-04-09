10:59, 9 апреля 2026Мир

ЦАХАЛ заявил об уничтожении племянника лидера «Хезболлы»

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации личного секретаря главы «Хезболлы» в Бейруте
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Raghed Waked / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в Бейруте личного секретаря генсека ливанского движения «Хезболла» Наима Касема. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале израильской армии.

По данным израильских военных, убитым оказался Али Юсуф Харши, который также приходился племянником лидеру группировки. Он играл центральную роль в управлении и обеспечении безопасности офиса Касема.

За ночь ЦАХАЛ нанес удары по двум ключевым пунктам пропуска вдоль реки Литани, используемым для переброски оружия. Кроме того, были атакованы около десяти складов вооружения, пусковые установки и командные центры «Хезболлы» на юге Ливана.

Группировка пока не подтверждала заявления ЦАХАЛ.

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал перенести границу страны с Ливаном на фоне операций против группировки «Хезболла». По словам министра, конфликт Израиля и Ливана должен завершиться «радикальными изменениями, выходящими за рамки разгрома» Хезболлы. Река Литани протекает примерно в 30 километрах к северу от существующей границы между странами.

