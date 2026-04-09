ЦСКА направит выручку продажи от билетов пострадавшим от наводнения в Дагестане

ЦСКА направит половину выручки от билетов пострадавшим от наводнения в Дагестане

ЦСКА направит половину выручки от продажи билетов на домашний матч с «Сочи» пострадавшим от наводнения в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

«ПФК ЦСКА присоединяется к поддержке жителей Дагестана, пострадавших от наводнения. Весной Дагестан накрыла стихия, к масштабу которой никто не был готов. Клуб направит 50% от билетной выручки с матча с "Сочи" пострадавшим людям», — говорится в сообщении клуба.

Матч ЦСКА — «Сочи» пройдет 12 апреля. Начало в 14:00 по московскому времени.

В настоящий момент армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Также красно-синие вышли в финал Пути регионов Кубка России, где 7 мая сыграют со «Спартаком». ЦСКА является действующим обладателем трофея.