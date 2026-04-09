Ученики разоблачили показавшего им пенис и снимавшего видео под юбками учителя

В Таиланде ученики обвинили учителя в непристойном поведении

В Таиланде ученики из провинции Пхетчабун разоблачили в социальной сети непристойное поведение учителя. Об этом сообщает The Thaiger.

Школьники рассказали, что педагог, чье имя не разглашается, использовал связанную с сексом лексику на уроках, показывал им пенис и снимал фото и видео под юбками у девочек и одной учительницы. К постам они приложили видео, на которых видно, как мужчина пытался тайно снять видео под юбкой у ученицы за первой партой. Подростки заявили, что уже жаловались на поведение мужчины в дирекцию школы, но там ничего не предприняли и попросили молчать об этом.

По данным журналистов, пострадавшими от действий мужчины назвали себя 10 подростков 14-17 лет и одна учительница. Школьники, поддержанные местными жителями, потребовали провести проверку поведения учителя и, в частности, изъять у него мобильный телефон, в памяти которого должны храниться сделанные им непристойные снимки.

При этом власти пока никак не отреагировали на разразившийся скандал. Как пишет The Thaiger, это связано с тем, что все обвинения были высказаны в сети и не выдвинуты официально через полицию или иные госорганы.

Ранее в Австралии учительница из штата Новый Южный Уэльс призналась в совращении двух учеников и изнасиловании одного из них. Перед этим женщину бросил муж, который поддерживал ее больше года во время следствия.