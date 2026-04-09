13:01, 9 апреля 2026

В Европе заявили о превращении НАТО в поддерживающий геноцид блок

Дизен: НАТО — военный блок поддерживающий геноцид
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / File Photo / Reuters

НАТО превратилось в военный блок поддерживающий геноцид. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети Х.

Так эксперт прокомментировал слова генсека альянса Марка Рютте, поддержавшего заявление президента США Дональда Трампа об уничтожении иранской цивилизации.

«Это должно стать последним гвоздем в гроб этого экспансионистского и интервенционистского пережитка холодной войны, который ставит себя выше международного права» — подчеркнул он.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет пояснил, что угроза президента США Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию была направлена на то, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров. Он также добавил, что атака США и Израиля на остров Харк преследовала ту же цель.

«У нас были намечены цели, вся инфраструктура — мосты, электростанции... Мы атаковали Харк, что было своего рода сигналом», — подчеркнул шеф Пентагона.

