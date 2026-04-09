В Иране раскрыли состояние верховного лидера

Замглавы МИД Ирана: Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и управляет страной

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и полностью контролирует ситуацию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

«Он находится в добром здравии и все контролирует», — сказал Хатибзаде. По его словам, отсутствие Хаменеи на публике связано с крайне опасной обстановкой после того, как США «в нарушение всех международных законов убили главу государства».

Дипломат добавил, что партнеры Вашингтона в Израиле, по его мнению, не остановятся перед «убийством кого бы то ни было».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о тяжелом состоянии нового верховного лидера Ирана. По его словам, Хаменеи «ранен и обезображен». Также шеф Пентагона заявил, что иранская промышленность фактически «сравнена с землей».

Он отметил, что, несмотря на двухнедельное перемирие, американские военные, участвовавшие в операции, остаются в полной боевой готовности.