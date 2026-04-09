Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 9 апреля 2026Мир

В Ливане разбомбили построенный российскими военными мост

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильская авиация уничтожила мост через реку Литани на юге Ливана в районе Касимия, который строили российские военные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский военно-полевой источник.

«Мост Касимия через Литани, расположенный на морской дороге, уничтожен был сегодня ночью ударами вражеской авиации», — поделился собеседник агентства.

Уничтоженный мост возводился в 2006 году военнослужащими 100-го отдельного мостового батальона Вооруженных сил России (ВС РФ) после ливано-израильского конфликта.

Вблизи моста установлена памятная стела с надписью: «Народу России — от благодарного ливанского народа».

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в Бейруте личного секретаря генсека ливанского движения «Хезболла» Наима Касема.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok