В Ливане разбомбили построенный российскими военными мост

Израиль уничтожил ливанский мост, строившийся российскими военными

Израильская авиация уничтожила мост через реку Литани на юге Ливана в районе Касимия, который строили российские военные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский военно-полевой источник.

«Мост Касимия через Литани, расположенный на морской дороге, уничтожен был сегодня ночью ударами вражеской авиации», — поделился собеседник агентства.

Уничтоженный мост возводился в 2006 году военнослужащими 100-го отдельного мостового батальона Вооруженных сил России (ВС РФ) после ливано-израильского конфликта.

Вблизи моста установлена памятная стела с надписью: «Народу России — от благодарного ливанского народа».

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в Бейруте личного секретаря генсека ливанского движения «Хезболла» Наима Касема.