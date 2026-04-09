В МИД высказались о возобновлении переговоров по Украине

Посол Мирошник: Россия не будет затягивать возобновление переговоров по Украине

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал ситуацию с переговорами по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Мирошник подчеркнул, что для возобновления диалога требуется согласие трех сторон — России, США и Украины. При этом дипломат подчеркнул, что Москва не будет затягивать этот процесс.

«Сейчас многое зависит от решения Соединенных Штатов, кто будет представлять их на переговорах с Ираном. Если это те же переговорщики, то этот момент может быть несколько отсрочен, что в то же время не является кардинальной преградой для продолжения или движения на переговорном треке по урегулированию на Украине», — сказал он.

Ранее сообщалось, что трехсторонние переговоры по Украине с участием США продолжатся после урегулирования иранского конфликта. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.