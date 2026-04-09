В одном из южных городов объявили воздушную тревогу

Развожаев сообщил, что в Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он. Какой-либо другой информации градоначальник не привел.

Ранее стало известно, что в Севастополе осколки дрона повредили воздушную линию электропередачи (ЛЭП). В результате из-за обломков сбитого беспилотника оказались обесточены несколько микрорайонов и населенных пунктов.

ВСУ в ночь с 8 на 9 апреля выпустили по территории России десятки беспилотников. Системы ПВО сбили над российскими регионами 69 летательных аппаратов. Атаке подверглись три региона — Курская и Астраханская области, а также Краснодарский край.