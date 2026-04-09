Бывший СССР
19:03, 9 апреля 2026

В парламенте Литвы захотели упразднить статус главы государства

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Сейм Литвы выступил с инициативой упразднения статуса главы государства, которым наделен Витаутас Ландсбергис, выполнявший роль руководителя страны в 1990-1992 годы в должности председателя Верховного Совета Литвы. Об этом сообщает Delfi Литва в Telegram.

«На следующей неделе, 14 апреля, член фракции Литовского союза крестьян и зеленых Римас-Йонас Янкунас должен представить поправки в связи с упразднением статуса главы государства», — сказано в публикации.

Главой государства в Литве является президент, институт президентства появился с принятием конституции страны осенью 1992 года. Фактически Ландсбергис не являлся президентом страны, но ему присвоили этот символический статус в июне 2022 года. Действующий президент Гитанас Науседа подписал этот закон, но не объяснил мотивы такого решения.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Литве переименовали 19 улиц, названия которых напоминали о советском прошлом. В то же время в Литве осталось еще около 100 улиц, напоминающих об СССР.

    Последние новости

    «Все живы». Бывший «народный губернатор» Донбасса у Дудя — о судьбе Пригожина, взятии Киева и чеченцах

    Названы четыре правила выбора одеяла для хорошего сна

    Внешность Ричарда Гира сравнили с одной породой собак

    Два мошенника заработали миллионы на гуманитарной помощи бойцам СВО

    Женщина похудела на 77 килограммов без операций и уколов

    Выявлен не связанный со здоровьем скрытый фактор риска рака

    Требование об обмене ИНН при переводах через СБП уточнили

    Выручка театра Кадышевой выросла в пять раз

    Военкор рассказал о «настоящей бойне» у ключевого для фронта города

    Россиянка описала самый интересный обряд в Эфиопии фразой «началось что-то жуткое»

    Все новости
