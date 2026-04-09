Бывший СССР
21:10, 9 апреля 2026

В Раде обратились с призывом к Зеленскому перед Пасхой

Гончаренко призвал Зеленского приостановить мобилизацию на Пасху
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал президента страны Владимира Зеленского приостановить силовую мобилизацию граждан на Пасху. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, Зеленскому следует объявить пасхальное перемирие между украинцами и сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), чтобы дать гражданам возможность «почувствовать себя свободно хотя бы в самый большой христианский праздник».

«Пусть наш верховный комиссар даст приказ ТЦК прекратить вот эту охоту на людей хотя бы на Пасху», — написал он.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК подверглись силовому сопротивлению насильственной мобилизации свыше сотни раз с начала 2026 года.

