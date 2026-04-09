В России осудили прошедшего обучение гражданина Украины

В Луганской Народной Республике (ЛНР) осудили мужчину за участие в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 205.3 («Прохождение обучения с целью участия в террористической деятельности») УК РФ.

По данным агентства, гражданин Украины входил в террористическое сообщество, которое причастно к военным преступлениям на территории Донбасса. Он также прошел обучение в центре Национальной гвардии Украины для участия в совершении террористических актов.

Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

