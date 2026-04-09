11:41, 9 апреля 2026Силовые структуры

В России осудили прошедшего обучение гражданина Украины

В ЛНР осудили мужчину за участие в террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Луганской Народной Республике (ЛНР) осудили мужчину за участие в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 205.3 («Прохождение обучения с целью участия в террористической деятельности») УК РФ.

По данным агентства, гражданин Украины входил в террористическое сообщество, которое причастно к военным преступлениям на территории Донбасса. Он также прошел обучение в центре Национальной гвардии Украины для участия в совершении террористических актов.

Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин пойдет под суд за свой канал в мессенджере.

