10:31, 9 апреля 2026

В России разработали прототип системы спасения в открытом космосе

Иван Потапов
В России разработали прототип системы спасения в открытом космосе. Об этом сообщает газета «Известия».

Модель системы спасения предложили специалисты Московского государственного технического университета имени Николая Баумана.

В настоящее время устройство реализовано в виде экспериментального стенда, позволяющего проводить отладку систем позиционирования космических аппаратов. «Это баллон со сжатым воздухом с четырьмя соплами, которые расположены под прямым углом друг к другу. Когда через них пускают газ, одни раскручивают платформу по часовой стрелке, а другие — против», — сказал доцент кафедры Вакуумная и компрессорная техника вуза Михаил Зеленов.

По его словам, в перспективе система может использоваться для организации спасения космонавтов.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что перспективная Российская орбитальная станция (РОС) на начальных этапах будет работать без участия человека.

По его словам, Международную космическую станцию (МКС) планируется завершить сводить с околоземной орбиты в 2030 году.

