РОС поработает без человека

09:53, 7 апреля 2026

Баканов: Перспективная Российская орбитальная станция поработает без человека
Иван Потапов
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) на начальных этапах должна работать без участия человека. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

По его словам, РОС должна быть максимально автоматизированной. «Потому что когда мы в следующий раз эту инфраструктуру разместим на Луне, мы не можем рисковать жизнями людей. Там должен работать либо какой-то робот, либо она должна находиться на самообслуживании», — сказал руководитель.

Глава госкорпорации добавил, что заселение людей станет следующим этапом, когда технологии отработаны и угрозы жизни человека нет.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

По словам Баканова, первый модуль РОС планируется запустить в 2028 году, а Международную космическую станцию (МКС) завершат сводить с околоземной орбиты в 2030-м.

Ранее Баканов на заседании в Совете Федерации сообщил, что РОС станет первой в мире платформой-дроном.

    «Ударил ножом в шею, спину и живот». В Пермском крае старшеклассник убил учительницу. Что известно о ЧП?

    Российский боец СВО «разминировал собой» дорогу и смог продолжить путь

    Российская модель в откровенных бикини снялась для иностранного бренда

    Ученые заявили о перенаселении Земли

    Стало известно о цели использования ВСУ завода и лицея в Дружковке

    Бонусы топ-менеджерам крупных банков достигли 63 миллиардов рублей

    CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю

    В России взлетели продажи внедорожника ушедшего бренда

    Названы самые эффективные способы помочь природе

    В Госдуме отреагировали на приведшее к смерти учительницы нападение российского подростка

