10:59, 9 апреля 2026Авто

В России стремительно выросли продажи машин ушедшего бренда

Аналитик Целиков: Регистрации Volkswagen в России подскочили на 352 %
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам первого квартала 2026 года россияне поставили на учет 3361 новый Volkswagen. Это на 352 процента превышает показатель годичной давности, когда регистрацию прошли 743 машины бренда. Об этом аналитик Сергей Целиков сообщил в своем Telegram-канале. Таким образом, объем реализации за год вырос в 4,5 раза.

Безусловным лидером предпочтений среди покупателей стал кроссовер Tiguan, доля которого составила треть от общего числа зарегистрированных машин (1108 единиц). На второй позиции оказался Tharu (775), на третьей — Teramont (580). Пятерку самых востребованных замыкают модели Tavendor и Talagon, которые закрыли квартал с одинаковым результатом — 185 единиц.

Эксперт отметил, что в статистику также попал кроссовер Teramont X (168 машин). В статистике продаж годичной давности его не было. По данным Целикова, 95 процентов автомобилей марки произведены в Китае.

Ранее он сообщил, что продажи новых BMW в России выросли более чем на 90 процентов. За первые три месяца 2026 года россияне поставили на учет 3873 новых автомобиля марки. Чаще всего покупатели выбирали кроссовер X3. Его регистрации выросли в 3,5 раза и достигли 1255 машин.

    Последние новости

    Главком ВСУ высказался о решающем противостоянии с Россией

    Москвичей успокоили насчет грядущего снегопада

    Российские медики поставили на ноги мальчика с редким заболеванием

    Раскрыто хищение 28 миллионов рублей экс‑замглавы Минэкономразвития на чистке потолков

    Пилот упал в кишащую крокодилами воду

    Зеленский предложил места для встречи с Путиным

    Актриса Ирина Горбачева снялась обнаженной в процессе похудения

    Оценено влияние похолодания на проснувшихся московских комаров

    Отданная за ключи от домофона коллекция дорогих часов москвички попала на видео

    В США испугались новых «роботов Путина»

    Все новости
