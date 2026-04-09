Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:44, 9 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о решающем противостоянии с Украиной

Депутат Журавлев: Борьба за Славянск и Краматорск может стать новым Сталинградом
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Недооценивать силы Украины не стоит, и борьба за Славянско-Краматорскую агломерацию может стать вторым Сталинградом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о решающем противостоянии с Россией. По его словам, российская армия якобы увеличила численность войск беспилотных систем.

Депутат отметил, что Украина сопротивляется уже пятый год, и это значит, что недооценивать противника точно не стоит. По его словам, речь идет о большой, обученной и вооруженной на Западе армии, несмотря на то что даже личный состав туда в последнее время сгоняют из-под палки.

«В такой ситуации, когда война идет на самом высоком градусе напряжения, каждый день может стать решающим. Сырский, говоря об этом, вероятнее всего, имеет в виду борьбу за Славянско-Краматорскую агломерацию, которая, на мой взгляд, действительно, может превратиться для ВСУ в Сталинград, но даже после этого они будут сопротивляться до самой польской границы , а давление на нас усилится, в том числе террористическое», — сказал Журавлев.

Ранее главком ВСУ приехал на константиновское направление в Донецкой Народной Республике, где стремительно продвигаются российские войска. Он уточнил, что ключевым вопросом для украинской армии остается обеспечение боеприпасами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok