Депутат Журавлев: Борьба за Славянск и Краматорск может стать новым Сталинградом

Недооценивать силы Украины не стоит, и борьба за Славянско-Краматорскую агломерацию может стать вторым Сталинградом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о решающем противостоянии с Россией. По его словам, российская армия якобы увеличила численность войск беспилотных систем.

Депутат отметил, что Украина сопротивляется уже пятый год, и это значит, что недооценивать противника точно не стоит. По его словам, речь идет о большой, обученной и вооруженной на Западе армии, несмотря на то что даже личный состав туда в последнее время сгоняют из-под палки.

«В такой ситуации, когда война идет на самом высоком градусе напряжения, каждый день может стать решающим. Сырский, говоря об этом, вероятнее всего, имеет в виду борьбу за Славянско-Краматорскую агломерацию, которая, на мой взгляд, действительно, может превратиться для ВСУ в Сталинград, но даже после этого они будут сопротивляться до самой польской границы , а давление на нас усилится, в том числе террористическое», — сказал Журавлев.

Ранее главком ВСУ приехал на константиновское направление в Донецкой Народной Республике, где стремительно продвигаются российские войска. Он уточнил, что ключевым вопросом для украинской армии остается обеспечение боеприпасами.