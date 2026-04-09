В России заявили о жестком ответе на готовящиеся Украиной и Норвегией теракты против судов

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил о жестком ответе на теракты против российских судов, которые, по некоторым сведениям, готовятся Украиной совместно с Норвегией. Его слова приводит RT.

Сенатор призвал норвежское правительство «соизмерять свои возможности и силы» при попытках использовать Украину в совместной борьбе с Россией.

«Я думаю, они должны отдавать себе отчет, к чему это может привести. Я надеюсь, что все-таки этого не произойдет, потому что иначе ответный удар России будет очень жесткий, мгновенный и непримиримый, сразу причем», — заключил Джабаров.

Ранее стало известно, что Украина при содействии военных специалистов ВМС Норвегии может готовить террористические атаки на российские суда в трех северных морях.