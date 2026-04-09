В российском регионе вновь прогремели взрывы

Shot: В пригороде Краснодара прогремела серия взрывов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают пытаться нанести удар по территории Краснодарского края, в регионе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Минимум семь взрывов было слышно в южной части Краснодара, в нескольких населенных пунктах Северского района и рядом с поселком Яблоновский», — говорится в сообщении. Кроме того, очевидцы заявляют о ярких вспышках в небе и звуках мотороа.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что жертвой удара ВСУ стал один человек.