Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:07, 9 апреля 2026Наука и техника

В США испугались новых «роботов Путина»

19FortyFive: Россия создала уникальный НРТК, способный стрелять каждые 5 секунд
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия создала уникальный наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Багульник-82», способный в автоматическом режиме вести огонь новыми минами каждые пять секунд. Новых «роботов [президента России Владимира] Путина» испугался обозреватель американского издания 19FortyFive Рубен Джонсон.

Автор отмечает, что созданный на базе НРТК «Курьер» робот «Багульник-82» получил вращающуюся башню с минометным модулем и автоматической системой заряжания, позволяющей вести огонь без участия человека. Обозреватель отмечает, что в конце весны или начале лета новые роботы должны появиться в зоне проведения специальной военной операции.

Джонсон пишет, что основой для «Багульника-82» мог послужить легкий миномет 2Б24. «Этот миномет был представлен летом 2025 года и является последним вариантом в семействе подобных вооружений. Его предшественники были разработаны как легкое оружие, оптимизированное для мобильности и использования в сложных условиях, таких как горная местность», — говорится в публикации.

Джонсон отмечает, что использование автоматической системы заряжания является один из российских нововведений, которое ранее успешно применялось при создании пилотируемых танков.

Ранее Telegram-канал НРТК опубликовал видео испытаний российского модуля минометного вооружения «Багульник-82» на шасси НРТК «Курьер».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ высказался о решающем противостоянии с Россией

    Москвичей успокоили насчет грядущего снегопада

    Российские медики поставили на ноги мальчика с редким заболеванием

    Раскрыто хищение 28 миллионов рублей экс‑замглавы Минэкономразвития на чистке потолков

    Пилот упал в кишащую крокодилами воду

    Зеленский предложил места для встречи с Путиным

    Актриса Ирина Горбачева снялась обнаженной в процессе похудения

    Оценено влияние похолодания на проснувшихся московских комаров

    Отданная за ключи от домофона коллекция дорогих часов москвички попала на видео

    В США испугались новых «роботов Путина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok