19:37, 9 апреля 2026

В США ошибочно сообщили о смерти звезды «Назад в будущее»

Актер Майкл Джей Фокс опроверг сообщения о своей смерти
Майкл Джей Фокс

Майкл Джей Фокс. Фото: Brad Penner-Imagn Images / Reuters

Американский актер Майкл Джей Фокс, наиболее известный по трилогии «Назад в будущее», вышел на связь с поклонниками после ошибочной публикации телеканала CNN о его смерти. Об этом пишет Deadline.

CNN разместил посвящение актеру, которое вскоре было удалено. Представители канала заявили, что материал был опубликован случайно, и принесли извинения Фоксу и его семье.

Сам артист отреагировал на новость с иронией, перечислив несколько вариантов действий в случае, если видишь репортаж о собственной смерти. Фокс предложил переключить канал, разлить на колени кипяток, чтобы проверить чувствительность, позвонить жене или просто расслабиться.

«Я думал, мир рушится, а оказалось, что речь обо мне. Но я-то цел и невредим», — добавил он.

С 1990-х Майкл Джей Фокс страдает от болезни Паркинсона. Актер признавался, что испытания, через которые он прошел, научили его справляться с любыми трудностями. По словам Фокса, он осознает, что однажды ему придется прекратить борьбу. «Конечно, если бы я завтра ушел из жизни, это было бы преждевременно, но это не было бы чем-то неслыханным. Так что нет, я этого не боюсь», — сказал артист.

